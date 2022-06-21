الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«التجارة» و«الطاقة» يضبطان أسعار اسطوانات الغاز بمختلف مناطق المملكة
القبض على مقيم في جدة يدّعي القيام بأداء فريضة الحج عن الغير بغرض النصب والاحتيال
«الموارد البشرية» تُوقع مذكرة تفاهم مع “الراجحي” لدعم الرسوم الدراسية الجامعية للأيتام
«شؤون الحرمين» تستعد بـ4 آلاف عامل لاستكمال الخدمات الميدانية
خادم الحرمين: علاقات المملكة بمصر نموذج يُحتذى به في المصير المشترك (فيديو)
مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تعاون لمكافحة الإرهاب وتمويله مع 3 دول

محليات

«التجارة» و«الطاقة» يضبطان أسعار اسطوانات الغاز بمختلف مناطق المملكة

«التجارة» و«الطاقة» يضبطان أسعار اسطوانات الغاز بمختلف مناطق المملكة
٠١:١:٣٣ م، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شكلت وزارة التجارة، بالتعاون مع وزارة الطاقة، فِرَقًا رقابية، تنظم جولات تفتيشية، على منافذ بيع اسطوانات الغاز بكافة مناطق المملكة.

وقالت “التجارة” إن الفرق الرقابية تمارس عملها بشكل صارم، وتتولى مسألة ضبط ومراقبة الأسعار، ووقف التلاعب بالأسعار المحددة، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية بدأت بالفعل منذ يوم 11 من يونيو الجاري، منذ إقرار زيادة أسعار اسطوانات الغاز، لتصبح السعر الجديد 18.85، شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

من جانبه لفت المهندس إبراهيم آل الشيخ، رئيس اللجنة الصناعية باتحاد الغرف السعودية، في تصريحات لصحيفة “النهار” إلى أن المصانع الوطنية لا تستخدم نوعية الغاز نفسه المستخدم في الطهي، سواء للمنازل أو المطاعم.

من ناحية أخرى، أورد عدد من أصحاب منافذ بيع اسطوانات الغاز أن تكاليف النقل ونوعية الخدمة المقدمة تلعب دورًا أساسيًا في تغير الأسعار، تبعًا لاختلاف مناطق المملكة والبعد الجغرافي للمناطق.

فيما أوضحت “النهار” أن سعر الاسطوانة في المنطقة الشرقية بلغ 20 ريالاً، بينما وصل في المناطق الجنوبية إلى 25 ريالاً، ونقلت عن أحد أصحاب منافذ البيع قوله إن هامش الربح في الاسطوانة الواحدة يبلغ ريالاً واحدًا، التزامًا بالتسعيرة المحددة من قبل شركة الغاز.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع أسعار الغاز اسطوانات الغاز جولات تفتيشية ضبط أسعار اسطوانات الغاز فرق رقابية وزارة التجارة وزارة الطاقة

مواد ذات صلة

المزيد
مواطن يشكو سيطرة جريمة التستر التجاري على 12 قطاعاً.. و«العمل» تعلق

مواطن يشكو سيطرة جريمة التستر التجاري على 12 قطاعاً.. و«العمل» تعلق

منذ 4 سنوات
«متحدث البلديات» يكشف لـ‏«تواصل» سبب تأخر صرف مكافآت عدد من أعضاء المجالس البلدية

«متحدث البلديات» يكشف لـ‏«تواصل» سبب تأخر صرف مكافآت عدد من أعضاء المجالس البلدية

منذ 6 سنوات
المنحنى يواصل الارتفاع.. “الصحة” تعلن تسجيل 5362 إصابة بكورونا و2499 حالة تعافي خلال 24 ساعة

المنحنى يواصل الارتفاع.. “الصحة” تعلن تسجيل 5362 إصابة بكورونا و2499 حالة تعافي خلال 24 ساعة

منذ 5 أشهر
افتتاح فرع لهيئة الرقابة والتحقيق في محافظة الدوادمي

افتتاح فرع لهيئة الرقابة والتحقيق في محافظة الدوادمي

منذ 11 سنة

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *