«التجارة» و«الطاقة» يضبطان أسعار اسطوانات الغاز بمختلف مناطق المملكة

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شكلت وزارة التجارة، بالتعاون مع وزارة الطاقة، فِرَقًا رقابية، تنظم جولات تفتيشية، على منافذ بيع اسطوانات الغاز بكافة مناطق المملكة.

وقالت “التجارة” إن الفرق الرقابية تمارس عملها بشكل صارم، وتتولى مسألة ضبط ومراقبة الأسعار، ووقف التلاعب بالأسعار المحددة، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية بدأت بالفعل منذ يوم 11 من يونيو الجاري، منذ إقرار زيادة أسعار اسطوانات الغاز، لتصبح السعر الجديد 18.85، شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

من جانبه لفت المهندس إبراهيم آل الشيخ، رئيس اللجنة الصناعية باتحاد الغرف السعودية، في تصريحات لصحيفة “النهار” إلى أن المصانع الوطنية لا تستخدم نوعية الغاز نفسه المستخدم في الطهي، سواء للمنازل أو المطاعم.

من ناحية أخرى، أورد عدد من أصحاب منافذ بيع اسطوانات الغاز أن تكاليف النقل ونوعية الخدمة المقدمة تلعب دورًا أساسيًا في تغير الأسعار، تبعًا لاختلاف مناطق المملكة والبعد الجغرافي للمناطق.

فيما أوضحت “النهار” أن سعر الاسطوانة في المنطقة الشرقية بلغ 20 ريالاً، بينما وصل في المناطق الجنوبية إلى 25 ريالاً، ونقلت عن أحد أصحاب منافذ البيع قوله إن هامش الربح في الاسطوانة الواحدة يبلغ ريالاً واحدًا، التزامًا بالتسعيرة المحددة من قبل شركة الغاز.