7 أعمال لـ”الغذاء والدواء” ضمن خطتها لموسم حج 1443هـ.. تعرف عليها

تواصل – واس

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء، تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية في موسم حج هذا العام 1443هـ، وذلك ضمن الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة لتسخير الإمكانات كافة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

أهم الأعمال:

وتتواجد “الغذاء والدواء” في منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية وصولًا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، للقيام بالأعمال الآتية:

الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر منافذ الدخول. تقديم برامج التوعية. إعداد الدراسات الميدانية. المشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج. التفتيش على المنشآت الغذائية الواقعة بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة. التفتيش على مصانع الوجبات مسبقة التجهيز المقدمة للحجاج. التفتيش على وسائل نقل الأغذية الداخلة لمكة المكرمة.

وأوضح معالي الرئيس التنفيذي لـ “الهيئة” الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أنه انطلاقًا من الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، بدأت “الغذاء والدواء” استعداداتها مبكرًا بإعداد خطة شاملة خلال موسم حج هذا العام، لضمان سلامة غذاء الحجاج وأدويتهم ومنتجاتهم الطبية.

وأكد الدكتور الجضعي حرص “الهيئة” على استخدام أفضل الممارسات للقيام بالمهام الرقابية على المنتجات الخاضعة لإشرافها، إلى جانب التوعية بسلامة المنتجات من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ الأجنحة التوعوية وإعداد المحتويات التوعوية، إضافةً إلى إجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية.