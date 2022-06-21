الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
7 أعمال لـ”الغذاء والدواء” ضمن خطتها لموسم حج 1443هـ.. تعرف عليها
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة سوق المال لحملة البكالوريوس
“ترشيد” تُطلق مشروعًا لرفع كفاءة الطاقة يوفر 36% من استهلاك الكهرباء
“الصحة” تسجل 1143 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1045 حالة
روسيا تستدعي مبعوث الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل.. ما الأمر؟
10 نصائح لحماية طلاب المدارس من الإصابة بالفيروس التنفسي

أحدث الأخبار

7 أعمال لـ”الغذاء والدواء” ضمن خطتها لموسم حج 1443هـ.. تعرف عليها

7 أعمال لـ”الغذاء والدواء” ضمن خطتها لموسم حج 1443هـ.. تعرف عليها
١٠:١:١٩ ص، الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – واس

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء، تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية في موسم حج هذا العام 1443هـ، وذلك ضمن الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة لتسخير الإمكانات كافة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

أهم الأعمال:

وتتواجد “الغذاء والدواء” في منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية وصولًا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، للقيام بالأعمال الآتية:

  1. الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر منافذ الدخول.
  2. تقديم برامج التوعية.
  3. إعداد الدراسات الميدانية.
  4. المشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.
  5. التفتيش على المنشآت الغذائية الواقعة بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة.
  6. التفتيش على مصانع الوجبات مسبقة التجهيز المقدمة للحجاج.
  7. التفتيش على وسائل نقل الأغذية الداخلة لمكة المكرمة.

وأوضح معالي الرئيس التنفيذي لـ “الهيئة” الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أنه انطلاقًا من الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، بدأت “الغذاء والدواء” استعداداتها مبكرًا بإعداد خطة شاملة خلال موسم حج هذا العام، لضمان سلامة غذاء الحجاج وأدويتهم ومنتجاتهم الطبية.

وأكد الدكتور الجضعي حرص “الهيئة” على استخدام أفضل الممارسات للقيام بالمهام الرقابية على المنتجات الخاضعة لإشرافها، إلى جانب التوعية بسلامة المنتجات من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ الأجنحة التوعوية وإعداد المحتويات التوعوية، إضافةً إلى إجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية.

الكلمات الدلالية:
الأدوية الأغذية الحج الغذاء والدواء المشاعر المقدسة الوجبات

مواد ذات صلة

المزيد
الحوثيون يعزلون محافظة الجوف اليمنية عن العالم بقطع الإتصالات

الحوثيون يعزلون محافظة الجوف اليمنية عن العالم بقطع الإتصالات

منذ 7 سنوات
البحرين.. وفاة امرأة وإصابة 3 أطفال إثر تفجير إرهابي

البحرين.. وفاة امرأة وإصابة 3 أطفال إثر تفجير إرهابي

منذ 6 سنوات
عاجل..الرئيس الأمريكي يجري مكالمات مع نظرائه الفرنسي والألماني والإيطالي والبريطاني

عاجل..الرئيس الأمريكي يجري مكالمات مع نظرائه الفرنسي والألماني والإيطالي والبريطاني

منذ 3 أشهر
«التسليف والادخار» يُطلق خدمة استعلام المبالغ الزائدة

«التسليف والادخار» يُطلق خدمة استعلام المبالغ الزائدة

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *