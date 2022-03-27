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“الخضير” يوضح فوائد التصبح بسبع تمرات من العجوة وغيرها

“الخضير” يوضح فوائد التصبح بسبع تمرات من العجوة وغيرها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، أن التصبح بسبع تمرات من العجوة وغيرها له الكثير من الفوائد على  الصحة العامة.

وأوضح، أن من تصبح بسبع تمرات من العجوة وغيرها، أي من أكل صباح كل يوم سبع تمرات سواء من العجوة أو من أي نوع من أنواع التمر على الريق، لم يصبه سم ولا سحر ولم يضره شئ في ذلك اليوم من المواد السامة أو الضارة.

وأضاف أن أكل سبع تمرات صباح كل يوم هو من هدي الني صلى الله عليه وسلم؟، مستشهدا بالحديث الشريف: “من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر”، مضيفًا أنه جاء في أحاديث أخرى من غير تقييد أو تخصيص بالعجوة، مما جعل بعض أهل العلم يستروح إلى أن التصبح بسبع تمرات؛ أيًا كان لا سيما لمن لم يجد العجوة فإنه يدخل في الحديث، وأنه لا يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.

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