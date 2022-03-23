فيديو صادم.. شاهد ماذا حدث في متجر بسلطنة عمان أعلن عن تخفيضات كبيرة

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تكدس وتدافع المئات من الزبائن في سلطنة عمان على متجر إلكترونيات بعدما أعلن عن تخفيضات لبيع السلع بنسبة كبيرة.

وأظهر الفيديو حشود كبيرة من الزبائن خارج المحل فيما تدافع عدد كبير ناحية الباب محاولين الدخول بالقوة بينما حاول العمال التصدي لتدافع الزبائن في محاولة لتنظيم دخولهم إلا أن جهودهم باءت بالفشل.

وتبين خلال الفيديو اقتحام الزبائن المتجر بشكل يصعب السيطرة عليه ما أدى لكسر زجاج باب المتجر وتناثر قطع الزجاج في الهواء لتصيب بعض المتواجدين بمحيط الواقعة وتتساقط على الأرض.

كما أظهرت لقطات الفيديو وجود دماء على الأرض نتيجة إصابات من وقع عليهم الباب الزجاجي، كما أظهر طوابير مركبات بطول مئات الأمتار على الطريق.