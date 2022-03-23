لمنع توقف الدعم.. «حساب المواطن»: 6 خطوات لتعديل الحالة الاجتماعية بعد الزواج

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تغيير الحالة الاجتماعية للمتزوجين حديثا، حتى لا يتأثر الدعم المستحق، للمستفيد وكذلك التابعين.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، إنه لا بد من تغيير الحالة الحالة الاجتماعية، في حالة الزواج من خلال الخطوات التالية:

1- التوجه الى حسابك ( تفاصيل الطلب – بيانات عامة )

2- الضغط على تغيير الحالة الإجتماعية الى (متزوج)

3- الضغط على أيقونة حفظ

4- التوجه إلى ( بيانات التابعين ) وإضافة الزوجة كتابع

5- الضغط على ايقونة حفظ

6- ثم تقديم الطلب عن طريق ايقونة ( المراجعة ) نسعد بخدمتك