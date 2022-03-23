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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إذا كنت تعاني من ضيق مساحة التخزين بجهازك.. إليك الحل

إذا كنت تعاني من ضيق مساحة التخزين بجهازك.. إليك الحل
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تواصل ـ فريق التحرير:

دائما ما تواجه المستخدم مشكلة امتلاء ذاكرة جهازه، فما أن يحاول تنزيل المزيد من التطبيقات والوسائط إلا وتأتيه الرسالة المزعجة بأن الجهاز ممتلئ.

ويمكنك إخلاء بعض المساحة على الجهاز عبر الخطوات التالية:

ـ إخلاء مساحة تخزين غير مفعلة

ـ إزالة الصور

ـ إزالة الأفلام والموسيقى والوسائط الأخرى التي تم تنزيلها

ـ إزالة التطبيقات وبيانات التطبيقات

ـ حذف الملفات أو نقلها

ـ التحقق من الذاكرة وإخلاؤها

ملاحظة مهمة: ينطبق بعض هذه الخطوات على الإصدار 9 من نظام Android والإصدارات الأحدث فقط. تعرَّف على طريقة التحقّق من إصدار Android على جهازك.

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