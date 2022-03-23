إذا كنت تعاني من ضيق مساحة التخزين بجهازك.. إليك الحل

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دائما ما تواجه المستخدم مشكلة امتلاء ذاكرة جهازه، فما أن يحاول تنزيل المزيد من التطبيقات والوسائط إلا وتأتيه الرسالة المزعجة بأن الجهاز ممتلئ.

ويمكنك إخلاء بعض المساحة على الجهاز عبر الخطوات التالية:

ـ إخلاء مساحة تخزين غير مفعلة

ـ إزالة الصور

ـ إزالة الأفلام والموسيقى والوسائط الأخرى التي تم تنزيلها

ـ إزالة التطبيقات وبيانات التطبيقات

ـ حذف الملفات أو نقلها

ـ التحقق من الذاكرة وإخلاؤها

ملاحظة مهمة: ينطبق بعض هذه الخطوات على الإصدار 9 من نظام Android والإصدارات الأحدث فقط. تعرَّف على طريقة التحقّق من إصدار Android على جهازك.