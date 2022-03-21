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أنت مصاب بهذه الأمراض.. احذر أن تقود السيارة!

أنت مصاب بهذه الأمراض.. احذر أن تقود السيارة!
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تواصل- فريق التحرير:

قيادة السيارة نشاط يتطلب الكثير من التركيز، الذي قد يفقده الشخص أو تنخفض نسبته جراء إصابته ببعض الأمراض.

الطبيب الروسي، أندريه كوندراخين، دعا الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروسية حادة في جهاز التنفس بتجنب قيادة السيارة.

وأضاف أن الكثير من الأمراض والإصابات تستدعي التوقف عن قيادة السيارة أو تجنبها.

وبحسب ما نقلت عنه “روسيا اليوم”، فإنه في حال إصابة جهاز التنفس بعدوى فيروسية حادة، تكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، والصداع، والتعرق، فإن هذه العوارض دليل على وجود التهاب.

وأوضح أن الأشخاص الذين يعانون من مرض القلب التاجي في المرحلة الحادة، لا يسمح لهم بالقيادة، لأن هذا المرض يسبب الآلام في الصدر وارتفاع ضغط الدم الذي قد يسبق الجلطة أو السكتة الدماغية.

كما نبه أنه إذا شعر الشخص بأنه مريض ولا يمكنه أداء وظائف معينة تتطلب مزيدا من التركيز والاهتمام، فليس له الحق في قيادة السيارة.

وقد تشمل هذه الحالات أيضا:

-الدوخة.

– التسمم المرتبط بالأمراض المعدية.

– إصابة جهاز التنفس بعدوى فيروسية حادة.

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