مختص علاج نفسي: 5 أعراض خطيرة مرتبطة بالصداع النصفي

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أوضح د. علي آل فرحان أكاديمي مختص بالعلاج النفسي، بعض الأعراض المرتبطة بالصداع النصفي.

وقال آل فرحان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الصداع النصفي هو اضطراب عصبي منتشر بشكل كبير ومسبب للاعاقة عن مهام الفرد سواءً الاجتماعية، الأسرية، وحتى العملية”.

وأضاف:”يرتبط الصداع النصفي بمجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية المصاحبة مثل القلق، الاكتئاب، وثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة، والقلق الاجتماعي”.