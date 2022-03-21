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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مختص علاج نفسي: 5 أعراض خطيرة مرتبطة بالصداع النصفي

مختص علاج نفسي: 5 أعراض خطيرة مرتبطة بالصداع النصفي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. علي آل فرحان أكاديمي مختص بالعلاج النفسي، بعض الأعراض المرتبطة بالصداع النصفي.

وقال آل فرحان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الصداع النصفي هو اضطراب عصبي منتشر بشكل كبير ومسبب للاعاقة عن مهام الفرد سواءً الاجتماعية، الأسرية، وحتى العملية”.

وأضاف:”يرتبط الصداع النصفي بمجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية المصاحبة مثل القلق، الاكتئاب، وثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة، والقلق الاجتماعي”.

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