مختص علاج نفسي: 5 أعراض خطيرة مرتبطة بالصداع النصفي

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أوضح د. علي آل فرحان أكاديمي مختص بالعلاج النفسي، بعض الأعراض المرتبطة بالصداع النصفي.
وقال آل فرحان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الصداع النصفي هو اضطراب عصبي منتشر بشكل كبير ومسبب للاعاقة عن مهام الفرد سواءً الاجتماعية، الأسرية، وحتى العملية”.
وأضاف:”يرتبط الصداع النصفي بمجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية المصاحبة مثل القلق، الاكتئاب، وثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة، والقلق الاجتماعي”.
الصداع النصفي هو اضطراب عصبي منتشر بشكل كبير ومسبب للاعاقة عن مهام الفرد سواءً الاجتماعية، الأسرية، وحتى العملية. ويرتبط بمجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية المصاحبة مثل القلق، الاكتئاب، وثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة، والقلق الاجتماعي.
— د. علي آل فرحان (@DrAliAlfarhan)March 20, 2022