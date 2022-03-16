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الأمم المتحدة: أعداد القتلى المؤكدة في أوكرانيا وصلت إلى 691 من بينهم 48 طفلاً

الأمم المتحدة: أعداد القتلى المؤكدة في أوكرانيا وصلت إلى 691 من بينهم 48 طفلاً
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظملة الأمم المتحدة، أن أعداد القتلى المؤكدة في أوكرانيا وصلت إلى 691 من بينهم 48 طفلًا.

من ناحيته، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أنه تم إجلاء نحو 29 ألف مواطن من خاركيف وكييف وسومي، مشيرًا إلى أن 20 ألفا غادروا ماريوبول في سيارات خاصة حتى الآن.

فيما كشفت سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية، عن مقتل 500 شخص من سكان المدينة منذ بدء الحرب الروسية.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 3 ملايين أوكراني غادروا بسبب الحرب الدائرة منذ عشرين يومًا.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تواصل شن هجمات بالقذائف والقنابل على البنية التحتية والمناطق السكنية.

من ناحية أخرى أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها.

يأتي هذا في الوقت الذي تخطط فيه السلطات الروسية في القرم، لترميم خطوط السكك الحديدية والطرق الرابطة بين شبه الجزيرة ومدينة خيرسون الأوكرانية.

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