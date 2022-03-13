«الصحة»: 7 أغذية أكثر استهلاكًا .. استبدلوها ببدائل صحية لذيذة

تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة باستبدال 7 من بين أكثر الأغذية استهلاكًا، بأطعمة ومشروبات أكثر صحة وأقل بالنسبة للسعرات الحرارية أو نسبة الأملاح التي تضر بالجسم.

وقالت الصحة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ” 7 من بين أكثر الأغذية استهلاكًا تستطيع استبدالها ببدائل صحية لذيذة”.

وأضافت أن الملح في الأكل يمكن استبداله ببعض البهارات أو الليمون، والأكل المقلي يمكن استبداله بالمشوي، ورقائق البطاطس يمكن استبدالها بالمكسرات غير المملحة.

كذلك الزبادي بالنكهات يمكن استبداله بزبادي قليل لدسم مع إضافة الفواكه، واستبدال السكر في المشروعات بمعلقة صغيرة من العسل.

وتابعت وزارة الصحة، أنه يمكن أيضاً استبدال المشروبات الغازية بمياه فواكه فوارة، والبطاطس المقلية يمكن استبدالها بجزر أو بطاطس حلوة مخبوزة بالفرن.