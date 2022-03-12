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تعرف على ميزة وصف الصورة الجديدة على “تويتر” وكيفية عملها

تعرف على ميزة وصف الصورة الجديدة على “تويتر” وكيفية عملها
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تواصل – وكالات :

يعمل “تويتر” على ميزة جديدة خاصة بالصور، لمساعدة المستخدمين على فهم المحتوى في الصورة بشكل أفضل.

وستستخدم الميزة أوصاف النص البديل التي يوفرها المستخدمون أثناء مشاركة صورة على النظام الأساسي.

وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل فريق الوصول على تويتر في منشور رسمي يفيد بإطلاق ميزتين لتويتر على نظامي أندرويد و”آي أو إس” والويب.

وإذا كان لديك وصول إلى هذه الميزات، فسيظهر مستطيل أسود مع الأحرف A L T، على الصور مع وصف الصورة. وهذا ما يسمى أيضًا بالنص البديل.

كيفية إضافة نص بديل أو وصف الصورة على تويتر:

1- في تطبيق تويتر، حدد الصورة التي تريد مشاركتها.

2- بعد اختيار الصورة، اضغط على أيقونة + ALT في الركن الأيمن السفلي من الصورة.

3- اكتب وصف الصورة الخاصة بك. تجدر الإشارة إلى أن أوصاف الصور يمكن أن تصل إلى 1000 حرف.

4- اضغط على تم في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

5- شارك بالتغريدة متى كنت مستعدًا.

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