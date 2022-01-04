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مقتل 100 انقلابي حوثي في مواجهات مع ألوية العمالقة بالبيضاء وشبوة

مقتل 100 انقلابي حوثي في مواجهات مع ألوية العمالقة بالبيضاء وشبوة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أكثر من 100 من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع قوات ألوية العمالقة وغارات التحالف العربي، في محافظتي شبوة والبيضاء، بحسب سكاي نيوز

وطال القصف الجوي مركبات عسكرية للحوثيين في بيحان ومنصة صواريخ كاتيوشا، بالإضافة إلى منصة صاروخية لصواريخ بالستية في محافظة البيضاء المجاورة.

وواصلت ألوية العمالقة تقدمها في جبهات غربي محافظة شبوة، وخاضت معارك عنيفة مساء الاثنين مع مليشيات الحوثي في مناطق طوال السادة والنقوب ومحيط منطقة الحِمى.

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