صورة صادمة تفتح هجومًا عنيفًا على ابنة قاسم سليماني

تواصل- فريق التحرير:

تداول مغردون في إيران صورة وصفوها بالصادمة لابنة قاسم سليماني قائد فيلق القدس للحرس الثوري الذي تم اغتياله في غارة أمريكية بالعراق قبل عامين.

وتسبب الصورة في تعرض زينب سليماني لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هاتفها المحمول، حيث ظهرت وهي تحمل في يدها هاتف “آيفون”، من صنع الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقد كثيرون هذه الصورة، لافتين إلى تصريحات زينب سليماني المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتهمها أيضا باغتيال والدها اللواء قاسم سليماني، بينما هي تعيش بما تصنعه أمريكا من تطور تكنولوجي.

وتحل اليوم الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني، وعدد من أعضاء الحشد الشعبي العراقي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهم بالقرب من مطار بغداد.