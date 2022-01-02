فيديو مروع .. ضرب شاب عربي بالسلاسل في فرنسا بعد عملية دهس للمهاجرين

تواصل- فريق التحرير

اندلع شجار عنيف، بين عدد من المهاجرين من أصل إريتري، ورجل من أصل جزائري.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الجزائري لم يكن يعيش في الحي ولكنه كان هناك خلال احتفالية الميلاد، في حي “بو ماريه”.

وقد تعرض الشاب البالغ من العمر 26 عامًا للضرب عدة مرات بسلاسل معدنية من قبل المهاجمين.

كما أفاد موقع النهار الجزائري أنه لا يعرف هل تم مهاجمة الشاب الجزائري بدافع الانتقام أو للدفاع عن الرجل الموجود على أرضهم.

وقال أحد أقارب الضحية إن هذا الأخير أخذ سيارته ودهس المهاجرين عمداً.

ويظهر مقطع فيديو صادم التقطته امرأة من نافذة برج، ونشر على فيسبوك وشاركه المئات في غضون ساعات، سيارة تندفع نحو الناس وتقوم بدهسهم.

فيما قام رجال الإطفاء بالعناية بالجرحى ونقلهم إلى المستشفى.

كما أصيب الشاب الجزائري، جراء الضرب بالسلاسل بصدمات متعددة في وجهه.