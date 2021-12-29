أول تعليق لـ «نجل السبسي» حول فتح تحقيق بشأن وفاة والده المريبة

تواصل- فريق التحرير

رغم مرور عامين ونصف، رحّب حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، بفتح تحقيق بشأن وفاة والده.

ووصف نجل السبسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فتح التحقيق بالشيء الإيجابي لمعرفة الحقيقة.

وأضاف: “كنت قد أثرت سابقا هذه الشكوك حول التوقيت وظروف وفاته المريبة رغم كلّ الجهود المبذولة والإحاطة القيّمة للطاقم الطبي المدني والعسكري مع تجديد شكري الجزيل لهم جميعا”.

وذكر أن الباجي قائد السبسي كان رئيس الجمهورية لكلّ التونسيين دون استثناء وله رمزية اعتبارية قوّية عند الجميع تجسدت في جنازته المهيبة.

وأوشح أنه من حقّ الشعب التونسي وعائلته معرفة الحقيقة إن كانت وفاته طبيعية أم لا بعد كلّ ما عشناه من أحداث في تلك المرحلة من تجاذبات وصراعات على السلطة والمعاملة المهينة التي تعرضت لها شخصيا بعد وفاته.

وحول مغادرته للوطن قال:” كانت غصبا عن إرادته، حيث تمّ تهديده ومحاولة إلصاق تهم كيدية له ولعائلته”.

وتابع قائلا: “أعتقد أنّ هذا كان له علاقة بملف وفاة والدي لطمس الحقيقة، ولا ننسى أيضا أن عدم توقيع الرئيس الراحل على تعديل القانون الانتخابي الإقصائي ومرضه المفاجئ ثمّ وفاته قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية غيرت الوضع السياسي كليا في البلاد”.

وواصل في حديثه : ” تبقى هذه الشكوك قائمة الذات، وأتمنى أن يزيل هذا التحقيق الضبابية وينير الحق .. فالحق يعلو ولا يعلى عليه”.