شركة أرامكو للتجارة تطلب موظفين في عدة مجالات.. الشروط ورابط التقديم

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لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو لتجارة المنتجات، توفر وظائف شاغرة للعمل بعدة مجالات إدارية وهندسية وفنية – وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- ممثل الموارد البشرية.

(HR Representative)

2- منسق العمليات.

(Operations Coordinator)

3- مفتش أول السفن.

(Senior Ship Inspector)

4- محلل إدارة العروض والمشتريات.

(Offtake Management Analyst)

5- محلل محاسبة ثالث.

(Accounting Analyst III)

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والتقديم  عبر بوابة التوظيف لـ (Aramco Trading):

– بوابة التوظيف:

(اضغط هنا)

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