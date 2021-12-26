شركة أرامكو للتجارة تطلب موظفين في عدة مجالات.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو لتجارة المنتجات، توفر وظائف شاغرة للعمل بعدة مجالات إدارية وهندسية وفنية – وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1- ممثل الموارد البشرية.
(HR Representative)
2- منسق العمليات.
(Operations Coordinator)
3- مفتش أول السفن.
(Senior Ship Inspector)
4- محلل إدارة العروض والمشتريات.
(Offtake Management Analyst)
5- محلل محاسبة ثالث.
(Accounting Analyst III)
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف لـ (Aramco Trading):
– بوابة التوظيف:
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