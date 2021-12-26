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لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير بحوث النمذجة والامتثال.

– محلل بيانات رئيسي.

– مدير المخاطر الإستراتيجية.

– محلل الأداء المؤسسي.

– أخصائي اقتصادي.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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