عروس تلفظ أنفاسها الأخيرة في حادث سير قبل ساعات من زفافها

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لفظت عروس مصرية أنفاسها الأخيرة اليوم، إثر حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة على طريق رئيسي بمدينة الإسماعيلية.

وفي التفاصيل لقى 3 أشخاص مصرعهم، وهم عروس وشقيق العريس وابنة خالة العروسة، في حادث تصادم بمحافظة الإسماعيلية، حسب “اليوم السابع”.

وتلقت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا، يفيد بتصادم دراجة نارية يقودها شاب ويركب خلفه بنتين، اصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضار من الخلف، فلم يستطع التحكم في الدراجة ليصطدم بالسيارة ويلقوا مصرعهم في الحال.

وأكدت أنها حررت محضرًا بالوقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بعد أن تم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير بالإسماعيلية.