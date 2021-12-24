الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عروس تلفظ أنفاسها الأخيرة في حادث سير قبل ساعات من زفافها

عروس تلفظ أنفاسها الأخيرة في حادث سير قبل ساعات من زفافها
0

تواصل – فريق التحرير:

لفظت عروس مصرية أنفاسها الأخيرة اليوم، إثر حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة على طريق رئيسي بمدينة الإسماعيلية.

وفي التفاصيل لقى 3 أشخاص مصرعهم، وهم عروس وشقيق العريس وابنة خالة العروسة، في حادث تصادم بمحافظة الإسماعيلية، حسب “اليوم السابع”.

وتلقت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا، يفيد بتصادم دراجة نارية يقودها شاب ويركب خلفه بنتين، اصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضار من الخلف، فلم يستطع التحكم في الدراجة ليصطدم بالسيارة ويلقوا مصرعهم في الحال.

وأكدت أنها حررت محضرًا بالوقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بعد أن تم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير بالإسماعيلية.

 

 

مواد ذات صلة

بالفيديو.. انشغل لثوانٍ في كتابة رسالة واتساب فتعرض لحادث مروع كاد يُكلفه حياته

بالفيديو.. انشغل لثوانٍ في كتابة رسالة واتساب فتعرض لحادث مروع كاد يُكلفه حياته

وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر اصطدام مركبة بواجهة مبنى تجاري في الرياض

وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر اصطدام مركبة بواجهة مبنى تجاري في الرياض

سيارة تعطلت فتوقف قائدها على يسار طريق سريع وظل بداخلها.. فوقعت الكارثة!

سيارة تعطلت فتوقف قائدها على يسار طريق سريع وظل بداخلها.. فوقعت الكارثة!

حادث مروع بـ«طريق الهجرة».. 4 وفيات و48 إصابة في تصادم باص وشاحنة (صور)

حادث مروع بـ«طريق الهجرة».. 4 وفيات و48 إصابة في تصادم باص وشاحنة (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة