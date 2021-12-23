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بشقة مستأجرة في بريدة.. القبض على مقيم لإيوائه 3 مخالفين بالقصيم

بشقة مستأجرة في بريدة.. القبض على مقيم لإيوائه 3 مخالفين بالقصيم
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الخميس، من القبض على مقيم لإيوائه (3) مخالفين لنظام أمن الحدود داخل شقة سكنية استأجرها في مدينة بريدة.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم “إثيوبي”، لإيوائه (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية داخل شقة سكنية استأجرها في مدينة بريدة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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