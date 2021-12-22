الآن..سجل المولود واحصل على سجل الأسرة وشهادة الميلاد من منزلك

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن إتاحة خدمة تسجيل المواليد في منصة “أبشر” من المنزل، بالإضافة إلى إماكنية الحصول على سجل الأسرة وشهادة الميلاد عبر المنصة وإيصالهما إلى المواطن عبر البريد.

وقال حساب “الأحوال المدنية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” مع خدمة تسجيل المواليد في منصة أبشر يمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما إلى عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا”.