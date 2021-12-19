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فتاة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس.. ومفاجأة بشأن دوافعها

فتاة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس.. ومفاجأة بشأن دوافعها
فتاة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس.. ومفاجأة بشأن دوافعها
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تواصل – فريق التحرير:

أقدمت فتاة عشرينية على إلقاء نفسها من الطابق السادس بمحافظة الجيزة في مصر، وذلك بعد شعورها بالإهانة عقب مشاجرة مع صديقتها.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة الوطن المصرية، فقد اختلطت الفتاة بجارتها في الشارع لتكون صديقتها، وخلال علاقة الصداقة التي جمعتهما نشبت بينهما خلافات لم تنته عند حد الكلام والشتائم فقط، فاحتد الموقف ليتحول إلى شجار باليد بينهما، ثم اتخذت الفتاتان قرارا بتجنب كل منها الأخرى.

وفي مشاجرة أخرى استغلت إحداهما أن الأخرى تجلس وحيدة في منزل أسرتها واستدعتها أسفل المنزل، وتعمدت سحلها بمساعدة والدتها أمام الأهالي والجيران حتى تقوم بإهانتها، فما كان من الفتاة المتوفاة إلا أن صعدت إلى المنزل الذي تعيش فيه مع أسرتها بالطابق السادس وقامت بإلقاء نفسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وباتت جثة هامدة.

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