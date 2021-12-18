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«جمعية تراؤف» تسلم مستفيديها المشاركين في مخيم «مسبار» أجهزة حاسب آلي

«جمعية تراؤف» تسلم مستفيديها المشاركين في مخيم «مسبار» أجهزة حاسب آلي
«جمعية تراؤف» تسلم مستفيديها المشاركين في مخيم «مسبار» أجهزة حاسب آلي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية تراؤف لرعاية الأيتام بحفر الباطن، أنه تم تسليم أجهزة حاسب آلي لمستفيديها ومستفيداتها المشاركين في المخيم العلمي الخامس (مسبار).

وأوضحت جمعية تراؤف، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن أجهزة الحاسبٍ الآلي مقدمة من جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وهي الجهة المنظمة للمخيم.

وقال يوسف بن ناصر الجوعي مدير عام الجمعية : “نحن سعداء في جمعية تراؤف بمشاركة 21 من أبنائنا وبناتنا في المخيم العلمي الخامس مسبار، والذي تنظمه مشكورة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية”.

وأضاف أن هذا المخيم يتيح لأبنائنا وبناتنا المشاركين والمشاركات الفرصة ليكتسبوا مهارات التعلم الإلكتروني وكيفية توظيف التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يمكنهم مستقبلاً من استخدام هذه المهارات في التعلم الذاتي وتطوير مداركهم بكفاءة أعلى وجهد أقل بإذن الله عز وجل.

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