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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«المرور» يوضح رسوم استخراج رخص القيادة والمركبات

«المرور» يوضح رسوم استخراج رخص القيادة والمركبات
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور رسوم استخراج رخص القيادة ورخص المركبات باختلاف أنواعها.

وأوضح المرور، رداً على سؤال مغرد بشأن رسوم استخراج رخصة القيادة،أن رسوم إصدار رخصة السير الخاصة تشمل ما يلي:

– 100 ريال رسم سنوي

– رسوم التجديد السنوي 100 ريال

– رسم التالف والمفقود 100 ريال

– رسم نقل الملكية 150 ريال

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن رسوم رخصة قيادة خاصة تشمل ما يلي:

– 40 ريال رسم الرخصة السنوي

– رسم التجديد السنوي 40 ريال

– رسم بدل تالف أو مفقود 100 ريال.

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