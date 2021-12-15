للحفاظ على هاتفك الـ”أندرويد” واستمرار تميزه.. إليك 6 خطوات

تواصل – وكالات:

هناك بعض الخطوات البسيطة، التي من المملكن أن تساعد في إعادة هاتف أندرويد إلى مستواه الطبيعي والعمل بكفاءة وأداء متميز.

وحسب صحيفة ” ذي صن”، والتي نشرت الخطوات الـ 6 لدعم وتوقية أداء نظام “أندرويد” في مجموعة من الهواتف الذكية بكفاءة وسرعة وتميز على النحو التالي:

1 – حاول إعادة التشغيل

في أوقات كثيرة، تكون إعادة التشغيل هي كل ما يحتاجه هاتفك، لتنشيطه، وحذف جميع الملفات المؤقتة المفتوحة على الجهاز، وتنظيف ذاكرة الوصول العشوائي، مما تزيد من أداء وقوة الهاتف.

2 – مسح ذاكرة التخزين المؤقت

يمكن أن تساعد البيانات المخزنة على الهاتف بشكل مؤقت، في تحميل التطبيقات المرتبطة بها بشكل أسرع.

3 – تخلص من التطبيقات غير المستخدمة

إلغاء تثبيت التطبيقات الغير مستخدمة، يعمل على تحرير بعض مساحة التخزين، ويعزز من أداء الجهاز، كما يمكن تعطيل التطبيقات المثبتة مسبقًا.

4 – توسيع سعة التخزين

توسيع سعة التخزين، يسمح بنقل كميات كبيرة من البيانات من الهاتف إلى الأجهزة الأخرى، ويؤدي إلى زيادة حجم الوسائط والتطبيقات.

5 – قم بإيقاف تشغيل الخلفية المتحركة

إيقاف تشغيل الخلفية الحية، على الشاشة الرئيسية، يساعد في تخفيف أعباء الهاتف الإضافية.

6 – استعمل تطبيقات مكافحة الفيروسات

يوجد العديد من تطبيقات مكافحة الفيروسات، المجانية المتميزة، والتي تعمل على وقاية الهاتف من البرامج الضارة.