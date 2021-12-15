أمريكا تستعد للصين بهذا السلاح الفتاك.. ماذا يحدث؟

تواصل – وكالات:

كشف خبراء متخصصون بشركة الدفاع الأمريكية “ريثيون”، أنهم انتهوا من اختبارات صاروخ “AIM-120” الحديث، الذي من المفترض ​​أن يكون سلاحًا فتاكًا في حال نشوب حرب مع الصين.

وأوضح الخبراء، أن صاروخ “AIM-120″، هو صاروخ جو-جو بمدى متوسط، يفترض أن يكون سلاحًا فتاكا في حال نشوب حرب مع الصين.

واكد خبراء الشركة أنهم قاموا بإجراء عددًا من تحديثات الأسلحة، بما في ذلك أنظمة التوجيه، والتي سيتم تحسينها بشكل أكبر للقتال الجوي، حسب “سبوتنيك”.

وأوضح الخبراء أن أجهزة “F3R” الجديدة، وما تحتويه من لوحات الدوائر المطبوعة ومكونات قسم التحكم، بشكل كبير تزيد من قوة المعالجة التي يستخدمها نظام “SIP-3F” في خوارزمياته المتقدمة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفعالية الإجمالية للسلاح الفتاك.