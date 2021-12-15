الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمريكا تستعد للصين بهذا السلاح الفتاك.. ماذا يحدث؟

أمريكا تستعد للصين بهذا السلاح الفتاك.. ماذا يحدث؟
0

تواصل – وكالات:

كشف خبراء متخصصون بشركة الدفاع الأمريكية “ريثيون”، أنهم انتهوا من اختبارات صاروخ “AIM-120” الحديث، الذي من المفترض ​​أن يكون سلاحًا فتاكًا في حال نشوب حرب مع الصين.

وأوضح الخبراء، أن صاروخ “AIM-120″، هو صاروخ جو-جو بمدى متوسط، يفترض أن يكون سلاحًا فتاكا في حال نشوب حرب مع الصين.

واكد خبراء الشركة أنهم قاموا بإجراء عددًا من تحديثات الأسلحة، بما في ذلك أنظمة التوجيه، والتي سيتم تحسينها بشكل أكبر للقتال الجوي، حسب “سبوتنيك”.

وأوضح الخبراء أن أجهزة “F3R” الجديدة، وما تحتويه من لوحات الدوائر المطبوعة ومكونات قسم التحكم، بشكل كبير تزيد من قوة المعالجة التي يستخدمها نظام “SIP-3F” في خوارزمياته المتقدمة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفعالية الإجمالية للسلاح الفتاك.

مواد ذات صلة

بعد سجنه 20 عامًا.. براءة المتهم بقتل الداعية مالكوم إكس ويطلب 60 مليون دولار تعويضًا

بعد سجنه 20 عامًا.. براءة المتهم بقتل الداعية مالكوم إكس ويطلب 60 مليون دولار تعويضًا

قرار مفاجيء .. الإمارات توقف صفقة شراء طائرات أمريكية بـ35 مليار دولار

قرار مفاجيء .. الإمارات توقف صفقة شراء طائرات أمريكية بـ35 مليار دولار

لأول مرة .. إعصار قمعي يضرب 4 ولايات أمريكية في ليلة واحدة (فيديو)

لأول مرة .. إعصار قمعي يضرب 4 ولايات أمريكية في ليلة واحدة (فيديو)

الصين تعلن أول إصابة بـ”أوميكرون”.. وحجر صحي لمئات الآلاف

الصين تعلن أول إصابة بـ”أوميكرون”.. وحجر صحي لمئات الآلاف

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>