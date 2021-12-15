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السبب صادم.. شركة سيارات عالمية توقف استخدام “تسلا” بعد حادث مروع

السبب صادم.. شركة سيارات عالمية توقف استخدام “تسلا” بعد حادث مروع
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “جي7” الفرنسية والعاملة في مجال سيارات الأجرة، تعليق استخدام 37 سيارة تسلا من طراز “موديل 3″، بعد حادث مروع لإحدى سياراتها قبل أيام.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة، يان ريكوردل، أن سائق سيارة أجرة طراز “موديل 3″، كان في صحبة أسرته خارج ساعات العمل عندما وقع الحادث السبت الماضي.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أن السيارة صدمت دراجة وثلاثة من المارة قبل أن تصطدم بشاحنة صغيرة، مؤكدة أن الحادث أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 20 آخرين، وأن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وأشار ريكوردل، إلى أن التحقيقات الأولية استبعدت وجود عطل فني في السيارة، مؤكدًا تعليق استخدام السيارات، للحفاظ على سلامة السائقين والمارة، وفق “سكاي نيوز”.

بينما أوضح رئيس بلدية الدائرة 13 في باريس، أن المعلومات الأولى من التحقيقات تشير إلى أن دواسة الوقود بالسيارة تعطلت.

وتعتبر “جي 7″، واحدة من أكبىر شركات سيارات الأجرة في باريس، حيث تضم أسطولًا، يشتمل على 9 آلاف سيارة بسائقيهم.

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