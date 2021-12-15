بشكل مفاجئ.. انقطاع خدمة «يوتيوب» عن آلاف المستخدمين

تواصل- فريق التحرير:

اشتكى آلاف المستخدمين حول العالم من انقطاع خدمة “يوتيوب” عنهم بشكل مفاجئ دون أسباب واضحة.

وأفاد موقع “داون ديتكتور” بأن يوتيوب التابع لشركة “ألفابت”، تعطل عن العمل وانقطعت خدماته عن آلاف المستخدمين اليوم الثلاثاء.

ويتتبع داون ديتكتور، الذي أظهر أن هناك أكثر من 19 ألف حالة لأشخاص يبلغون عن مواجهتهم مشكلة في الدخول على يوتيوب، يتتبع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، منها الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.

ولم يرد موقع يوتيوب بعد على طلب وكالة رويترز للتعليق.

وتسبب انقطاع كبير في تعطيل خدمات أمازون السحابية لعدة ساعات الأسبوع الماضي مما أدى إلى تعذر الوصول إلى نتفلكس وديزني+ وعدد كبير من الخدمات الأخرى، منها موقع التجارة الإلكترونية في أمازون.

وقال موقع تول تيستر الذي يراجع أدوات الإنترنت إن يوتيوب واجه 65 انقطاعا على مدار الاثني عشر شهرا المنصرمة.