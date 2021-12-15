الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«حلال دا يا ولدي».. المذيع لم يتمالك نفسه من رد «مسن» فاز بمبلغ مالي

«حلال دا يا ولدي».. المذيع لم يتمالك نفسه من رد «مسن» فاز بمبلغ مالي
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لشيخ مسن فاجأ المذيع بردة فعله بعد فوزه بمبلغ 3 آلاف جنيه مصري.

وظهر الشيخ المسن خلال المقطع، بعد أن وجه إليه المذيع بعض الأسئلة البسيطة ليجيب عليها الشيخ المسن، ويعلن المذيع فوزه بالمبلغ المالي.

وكان أول سؤال من الرجل المسن ويدعى الحج عبدالعظيم للمذيع -خلال مقطع برنامج “جبر الخواطر، والذي يقدمه المذيع أحمد رأفت المعروف باسم “مذيع الشارع”، “هل هذا المال حلال يا ولدي” ليؤكد المذيع للرجل أنه مال حلال.

وأعاد الشيخ المسن السؤال على المذيع “حلال دا يا ولدي؟” رغم ضيق الحال التي كان يعاني منها كما يبدو خلال المقطع الذي تم تصويره في أحد شوارع مصر، ليتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات تشيد بحرص الرجل المسن على كسب المال الحلال رغم الظروف التي يمر بها.

مواد ذات صلة

تباين ردود الأفعال.. تصرف غريب من مسن في حديقة عامة قبل انصرافه (فيديو)

تباين ردود الأفعال.. تصرف غريب من مسن في حديقة عامة قبل انصرافه (فيديو)

العارضة.. شاب يبتكر مصعدًا يدويًا لوالده ليتمكن من النزول إلى المسجد (فيديو)

العارضة.. شاب يبتكر مصعدًا يدويًا لوالده ليتمكن من النزول إلى المسجد (فيديو)

جمعية الزواج بالطائف تطلق جائزة الطائف للأسرة المتميزة

جمعية الزواج بالطائف تطلق جائزة الطائف للأسرة المتميزة

إطلاق «جائزة أداء الصحة 2020» لبث روح التنافس بين موظفي القطاع

إطلاق «جائزة أداء الصحة 2020» لبث روح التنافس بين موظفي القطاع

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة