«حلال دا يا ولدي».. المذيع لم يتمالك نفسه من رد «مسن» فاز بمبلغ مالي

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لشيخ مسن فاجأ المذيع بردة فعله بعد فوزه بمبلغ 3 آلاف جنيه مصري.

وظهر الشيخ المسن خلال المقطع، بعد أن وجه إليه المذيع بعض الأسئلة البسيطة ليجيب عليها الشيخ المسن، ويعلن المذيع فوزه بالمبلغ المالي.

وكان أول سؤال من الرجل المسن ويدعى الحج عبدالعظيم للمذيع -خلال مقطع برنامج “جبر الخواطر، والذي يقدمه المذيع أحمد رأفت المعروف باسم “مذيع الشارع”، “هل هذا المال حلال يا ولدي” ليؤكد المذيع للرجل أنه مال حلال.

وأعاد الشيخ المسن السؤال على المذيع “حلال دا يا ولدي؟” رغم ضيق الحال التي كان يعاني منها كما يبدو خلال المقطع الذي تم تصويره في أحد شوارع مصر، ليتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات تشيد بحرص الرجل المسن على كسب المال الحلال رغم الظروف التي يمر بها.