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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تراجع أسعار النفط.. خام “برنت” يُسجل 74 دولاراً للبرميل

تراجع أسعار النفط.. خام “برنت” يُسجل 74 دولاراً للبرميل
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط، اليوم، تراجعًا طفيفًا، وذلك نتيجة القيود التي فرضتها الدول الأوروبية والآسيوبة، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع المستثمرين للخوف من تأثر عمليات الطلب .

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” 0.35% إلى 74.13 دولار للبرميل، وفق “العربية”.

فيما نزل خام غرب تكساس الأميركي، بـ 0.74% إلى 70.76 دولار للبرميل.

جاء ذلك وسط إجراءات مشددة اتخذتها دول العالم ، لوقف انتشار المتغير “أوميكرون”، ومنها تعليق رحلات الجوية وإلغاء فعاليات، وعمليات إغلاق، مما أثار المخاوف المستثمرين.

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