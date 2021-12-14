تراجع أسعار النفط.. خام “برنت” يُسجل 74 دولاراً للبرميل

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط، اليوم، تراجعًا طفيفًا، وذلك نتيجة القيود التي فرضتها الدول الأوروبية والآسيوبة، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع المستثمرين للخوف من تأثر عمليات الطلب .

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” 0.35% إلى 74.13 دولار للبرميل، وفق “العربية”.

فيما نزل خام غرب تكساس الأميركي، بـ 0.74% إلى 70.76 دولار للبرميل.

جاء ذلك وسط إجراءات مشددة اتخذتها دول العالم ، لوقف انتشار المتغير “أوميكرون”، ومنها تعليق رحلات الجوية وإلغاء فعاليات، وعمليات إغلاق، مما أثار المخاوف المستثمرين.