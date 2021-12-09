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“الصحة العالمية” تطالب الدول بهذا الأمر العاجل لمواجهة “أوميكرون”

“الصحة العالمية” تطالب الدول بهذا الأمر العاجل لمواجهة “أوميكرون”
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تواصل – وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه من السابق لأوانه تحديد مدى فاعلية اللقاحات الموجودة، لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

وطالب المنظمة، دول العالم بضرورة إعادة تقييم خطط استجابتها لـ “كرورنا”، والعمل على نحو أسرع في برامج التطعيم للتصدي لـ”أوميكرون”.

وأشار المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن الوقت حان لاحتواء الفيروس قبل دخول مزيد من مرضى أوميكرون إلى المستشفيات، مطالبًا جميع الدول، بزيادة وسائل الرصد والفحوص، مؤكدًا أن أي تساهل الآن سيكلف المزيد من أرواح، حسب” سكاي نيوز”.

وأوضحت المنظمة، أن 3 جرعات من شركتي “بيونتك” و “فايزر” تمكنت معمليًا من تحييد السلالة الجديدة، ما يؤكد فعالية لقاحهما ضد المتحور.

وأشارت “الصحة العالمية”، إلى أنها خلال أيام ستعلن مراجعة موقفها بشأن الجرعات المعززة، مؤكدة انخفاض معدلات التطعيم بشكل مقلق في كثير من الدول النامية.

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