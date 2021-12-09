توقعات الطقس.. انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح السطحية على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية، حائل والقصيم يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم المناطق.

في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية وأجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 10-25كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.