غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة براتب 8000 ريال لحملة الثانوية فما فوق.. رابط التقديم الآن

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أعلنت غرفة الشرقية عن توفر أكثر من 20 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في (الدمام، الخبر)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
الوظائف :
1- فني هندسة ميكانيكية. (الخبر)
– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في نفس مجال الوظيفة.
– حاصل على اعتماد هيئة المهندسين.
– يجيد اللغة الأنجليزية.
– خبرة في نفس المجال.
– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.
2- محاسب عام. (الدمام)
– شهادة بكالوريوس محاسبة من احد الجامعات المرموقة.
– يجيد اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة بصفة ممتازة.
– يجيد التعامل مع الحاسب الالي وبرامجه.
– الراتب يصل إلى 8,000 ريال.
3- سائق سيارة وسائق حافلة. (20 وظيفة – الدمام)
– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– رخصة قيادة سارية.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/05/04هـ الموافق بالميلادي 2021/12/08م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:-
عبر موقع غرفة الشرقيةهنا: