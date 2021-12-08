الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة براتب 8000 ريال لحملة الثانوية فما فوق.. رابط التقديم الآن

غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة براتب 8000 ريال لحملة الثانوية فما فوق.. رابط التقديم الآن
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت غرفة الشرقية عن توفر أكثر من 20 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في (الدمام، الخبر)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

الوظائف :

1- فني هندسة ميكانيكية. (الخبر)

– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في نفس مجال الوظيفة.

– حاصل على اعتماد هيئة المهندسين.

– يجيد اللغة الأنجليزية.

– خبرة في نفس المجال.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

2- محاسب عام. (الدمام)

– شهادة بكالوريوس محاسبة من احد الجامعات المرموقة.

– يجيد اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة بصفة ممتازة.

– يجيد التعامل مع الحاسب الالي وبرامجه.

– الراتب يصل إلى 8,000 ريال.

3- سائق سيارة وسائق حافلة. (20 وظيفة – الدمام)

– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– رخصة قيادة سارية.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/05/04هـ الموافق بالميلادي 2021/12/08م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع غرفة الشرقيةهنا:

مواد ذات صلة

القوات المسلحة تعلن عن وظائف طبية شاغرة.. التخصصات وأماكن العمل

القوات المسلحة تعلن عن وظائف طبية شاغرة.. التخصصات وأماكن العمل

وظائف شاغرة بشركة “أرامكو” للعمل في هذه المجالات

وظائف شاغرة بشركة “أرامكو” للعمل في هذه المجالات

وظائف شاغرة بالمجلس الصحي السعودي في هذه التخصصات

وظائف شاغرة بالمجلس الصحي السعودي في هذه التخصصات

عاجل.. سقوط مقذوف بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان

عاجل.. سقوط مقذوف بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>