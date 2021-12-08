غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة براتب 8000 ريال لحملة الثانوية فما فوق.. رابط التقديم الآن

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أعلنت غرفة الشرقية عن توفر أكثر من 20 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في (الدمام، الخبر)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

الوظائف :

1- فني هندسة ميكانيكية. (الخبر)

– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في نفس مجال الوظيفة.

– حاصل على اعتماد هيئة المهندسين.

– يجيد اللغة الأنجليزية.

– خبرة في نفس المجال.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

2- محاسب عام. (الدمام)

– شهادة بكالوريوس محاسبة من احد الجامعات المرموقة.

– يجيد اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة بصفة ممتازة.

– يجيد التعامل مع الحاسب الالي وبرامجه.

– الراتب يصل إلى 8,000 ريال.

3- سائق سيارة وسائق حافلة. (20 وظيفة – الدمام)

– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– رخصة قيادة سارية.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/05/04هـ الموافق بالميلادي 2021/12/08م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع غرفة الشرقيةهنا: