الحصيني: أجواء تميل إلى البرودة على معظم المناطق باستثناء ثلاث

تواصل – فريق النحرير:

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن أجواء اليوم الأربعاء، ستكون باردة تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة عدا ثلاثة مناطق.

وقال الحصيني عبر تغريدة على حسابه بتويتر :”أجواء تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة عدا مناطق مكة والمدينة وجازان ستكون الأجواء فيها معتدلة”.

وأضاف الحصيني: “السماء غائمة جزئيًا على شمال المملكة، ومنخفض جوي على شرق البحر المتوسط”.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة قد تهطل منها أمطارٌا متفرقة على أجزاءٍ من تلك المناطق.