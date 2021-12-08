وظائف شاغرة بالمجلس الصحي السعودي في هذه التخصصات

تواصل – فريق التحرير:
أعلن المجلس الصحي السعودي، عن توفر 4 وظائف في التخصصات الإدارية والصحية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية.
الوظائف:
1- أخصائي إداري (وظيفتان):
أ – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة عامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
ب – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
ج – مهارة إستخدام برامج (الأوفيس).
د – مهارة إعداد العروض.
ه – مهارة في إعداد التقارير والإحصائيات وكتابة محاضر الاجتماعات.
2- أخصائي أول وبائيات:
أ – درجة البكالوريوس الماجستير في تخصص (الصحة العامة، الوبائيات) أو ما يعادلها.
ب – خبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال.
ج – قدرة على إجراء الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير وتقديم التوصيات.
د – قدرة على تحليل البينات البحثية في مجال الطب المبني على البراهين أو ما شابهها.
ه – قدرة على إقامة علاقات عمل فعّالة مع الآخرين والمحافظة عليها.
و – قدرة على التوجيه والإشراف على عمل الآخرين.
ز – تحمل ضغط العمل بمختلف الاتجاهات.
ح – قدرة على التعامل مع برامج التحليل الاحصائي بمختلف أنواعها.
ط – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
3- أخصائي صحة عامة:
أ – درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الصحة العامة، الوبائيات) أو ما يعادلها.
ب – خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
ج – الإلمام بعمل الدراسات العلمية والتجريبية والمنهجيات البحثية المتبعة في ذلك وكتابة المقالات العلمية (مقابلات، مجموعات تركز، والدراسات الاستقصائية والزيارات الميدانية).
د – إتقان برامج التحليل العلمية والعروض التقديمية مثل (SPSS-SAS-Redcap-Microsoft office (Excel, PowerPoint, Word).
ه – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن، بدءًا من الثلاثاء بتاريخ 1443/05/03هـ الموافق 2021/12/07م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: