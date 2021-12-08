وظائف شاغرة بالمجلس الصحي السعودي في هذه التخصصات

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أعلن المجلس الصحي السعودي، عن توفر 4 وظائف في التخصصات الإدارية والصحية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية.

الوظائف:

1- أخصائي إداري (وظيفتان):

أ – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة عامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

ب – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

ج – مهارة إستخدام برامج (الأوفيس).

د – مهارة إعداد العروض.

ه – مهارة في إعداد التقارير والإحصائيات وكتابة محاضر الاجتماعات.

2- أخصائي أول وبائيات:

أ – درجة البكالوريوس الماجستير في تخصص (الصحة العامة، الوبائيات) أو ما يعادلها.

ب – خبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال.

ج – قدرة على إجراء الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير وتقديم التوصيات.

د – قدرة على تحليل البينات البحثية في مجال الطب المبني على البراهين أو ما شابهها.

ه – قدرة على إقامة علاقات عمل فعّالة مع الآخرين والمحافظة عليها.

و – قدرة على التوجيه والإشراف على عمل الآخرين.

ز – تحمل ضغط العمل بمختلف الاتجاهات.

ح – قدرة على التعامل مع برامج التحليل الاحصائي بمختلف أنواعها.

ط – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

3- أخصائي صحة عامة:

أ – درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الصحة العامة، الوبائيات) أو ما يعادلها.

ب – خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

ج – الإلمام بعمل الدراسات العلمية والتجريبية والمنهجيات البحثية المتبعة في ذلك وكتابة المقالات العلمية (مقابلات، مجموعات تركز، والدراسات الاستقصائية والزيارات الميدانية).

د – إتقان برامج التحليل العلمية والعروض التقديمية مثل (SPSS-SAS-Redcap-Microsoft office (Excel, PowerPoint, Word).

ه – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن، بدءًا من الثلاثاء بتاريخ 1443/05/03هـ الموافق 2021/12/07م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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