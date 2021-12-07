الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«جونسون» أم «فاوتشي»؟.. «أوميكرون»  أم «دلتا»؟

«جونسون» أم «فاوتشي»؟.. «أوميكرون»  أم «دلتا»؟
0

تواصل- فريق التحرير:

يتسابق الجميع في الخروج بتصريحات عن معلومات جديدة حول المتحول الجديد “أوميكرون” الذي أصبح حديث العالم، وما بين تصريحات متضاربة من الأطباء والزعماء السياسيين احتار في المنتصف المواطنين في كل مكان.

خرج كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، مساء اليوم الثلاثاء، بتصريحات حول المؤشرات الأولية لتحديد مدى خطوة وسرعة انتشار المتحور الجديد “أوميكرون” والتي أكد فيها أنه أقل حدة من “دلتا”، ليخرج بعدها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ويؤكد عكس ما قاله “فاوتشي”، مؤكدًا أن المتحور الجديد أكثر عدوى من “دلتا”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن “المؤشرات الأولية” تظهر أن متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، أكثر عدوى من متحور “دلتا”.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه “من السابق لأوانه استخلاص النتائج” بشأن خصائص المتحور الجديد، بحسب موقع “هافينغتون بوست”.

وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون للصحفيين: “مجلس الوزراء بدأ بمناقشة استجابة الحكومة تجاه كورونا ومتحور أوميكرون”.

على الجانب الآخر كشف كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، مفاجأة مختلفة حول المؤشرات الأولية لتحديد مدى شدة متحورة فيروس كورونا الجديدة “أوميكرون”، مشيرًا أنها ليست أسوأ من سابقاتها بل قد تكون أخف.

وقال فاوتشي لفرانس برس “من شبه المؤكد بأنها ليست أكثر شدة من دلتا.. هناك إشارات إلى أنها قد تكون أقل شدة حتى”.

وأكد كبير علماء البيت الأبيض ، أن تحديد مدى شدة المتحور الدقيقة سيستغرق أسابيع.

وكان فاوتشي، قال في وقت سابق: “لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة” في الأعراض حتى الآن.

كما تشير تقارير من جنوب إفريقيا، حيث يرجح ظهور المتحور الجديد، إلى أن معدلات دخول المصابين للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.

 

مواد ذات صلة

بالأرقام.. طريق “المملكة – عمان” أعجوبة هندسية ومستقبل واعد بين البلدين

بالأرقام.. طريق “المملكة – عمان” أعجوبة هندسية ومستقبل واعد بين البلدين

«فاوتشي» يكشف مفاجأة عن المؤشرات الأولية بعد تحليل«أوميكرون»

«فاوتشي» يكشف مفاجأة عن المؤشرات الأولية بعد تحليل«أوميكرون»

أطباء جنوب أفريقيا: علامة تظهر ليلًا تدل على الإصابة بـ«أوميكرون»

أطباء جنوب أفريقيا: علامة تظهر ليلًا تدل على الإصابة بـ«أوميكرون»

عالم فيروسات يكشف مفاجأة: “أوميكرون” هو اللقاح الحي لـ “كورونا”

عالم فيروسات يكشف مفاجأة: “أوميكرون” هو اللقاح الحي لـ “كورونا”

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>