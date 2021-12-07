«جونسون» أم «فاوتشي»؟.. «أوميكرون»  أم «دلتا»؟

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يتسابق الجميع في الخروج بتصريحات عن معلومات جديدة حول المتحول الجديد “أوميكرون” الذي أصبح حديث العالم، وما بين تصريحات متضاربة من الأطباء والزعماء السياسيين احتار في المنتصف المواطنين في كل مكان.

خرج كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، مساء اليوم الثلاثاء، بتصريحات حول المؤشرات الأولية لتحديد مدى خطوة وسرعة انتشار المتحور الجديد “أوميكرون” والتي أكد فيها أنه أقل حدة من “دلتا”، ليخرج بعدها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ويؤكد عكس ما قاله “فاوتشي”، مؤكدًا أن المتحور الجديد أكثر عدوى من “دلتا”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن “المؤشرات الأولية” تظهر أن متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، أكثر عدوى من متحور “دلتا”.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه “من السابق لأوانه استخلاص النتائج” بشأن خصائص المتحور الجديد، بحسب موقع “هافينغتون بوست”.

وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون للصحفيين: “مجلس الوزراء بدأ بمناقشة استجابة الحكومة تجاه كورونا ومتحور أوميكرون”.

على الجانب الآخر كشف كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، مفاجأة مختلفة حول المؤشرات الأولية لتحديد مدى شدة متحورة فيروس كورونا الجديدة “أوميكرون”، مشيرًا أنها ليست أسوأ من سابقاتها بل قد تكون أخف.

وقال فاوتشي لفرانس برس “من شبه المؤكد بأنها ليست أكثر شدة من دلتا.. هناك إشارات إلى أنها قد تكون أقل شدة حتى”.

وأكد كبير علماء البيت الأبيض ، أن تحديد مدى شدة المتحور الدقيقة سيستغرق أسابيع.

وكان فاوتشي، قال في وقت سابق: “لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة” في الأعراض حتى الآن.

كما تشير تقارير من جنوب إفريقيا، حيث يرجح ظهور المتحور الجديد، إلى أن معدلات دخول المصابين للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.