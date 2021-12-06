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الولايات المتحدة: تمرد الحوثيين وحّد العام ضدهم وندعم المملكة في مواجهة المليشيا الإرهابية

الولايات المتحدة: تمرد الحوثيين وحّد العام ضدهم وندعم المملكة في مواجهة المليشيا الإرهابية
الولايات المتحدة - المملكة - الحوثين
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تواصل- واس

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية، مبينةً أن الحوثيين هم العائق الذي يحول دون تقدم الحل الدبلوماسي في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي: نقف مع شركائنا في المملكة التي تعرضت لهجمات إرهابية من قبل الحوثيين، وندين هجومهم ونؤكد دعمنا أمن المملكة.

وأضاف: لقد أظهر الحوثيون عدم جديتهم في حل الصراع من خلال أعمالهم على الأرض بما في ذلك هجومهم على مأرب وهجماتهم المستمرة ضد المملكة التي يمكن أن تلحق ضرراً جسيماً بالمدنيين وتشكل في الوقت الحالي عقبة أمام الحلول الدبلوماسية.

ومضى برايس يقول: يعمل مبعوثنا الخاص عن كثب معه نظيره في الأمم المتحدة هانز جرونبرج لبذل كل ما في وسعنا لتأمين وقف إطلاق النار لمعالجة الأولويات الإنسانية والاقتصادية العاجلة لاستئناف العملية السياسية في اليمن.

وأردف يقول: لقد ساعد سلوك الحوثيين المستهجن في توحيد العالم ضدهم لإثبات للعالم أنهم على الأقل في الوقت الحالي غير مهتمين بالدبلوماسية ولا يبدو أنهم مهتمون بالسلام، فهدفنا هو تغيير ذلك من خلال العمل مع شركائنا السعوديين والعمل مع حكومة الجمهورية اليمنية والعمل مع شركاء آخرين في المنطقة لتحريك العملية الدبلوماسية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا وضع وقف لإطلاق النار وزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

ولفت برايس الانتباه إلى أن الشعب اليمني الذي يعاني أكثر من غيره في المقام الأول قد عانى من الحوثيين من خلال هجماتهم المستمرة وعدم استعدادهم للسماح بتدفق كافٍ من المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من البلاد التي لا تزال تمثل أسوأ كارثة إنسانية مستمرة في العالم.

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