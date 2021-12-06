التحالف ينشر فيديو لحظة تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي

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نشر التحالف لقطات لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين حوثية أطلقت تجاه المملكة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، صرّح بأن قوات الدفاع الجوي الملكي، اعترضت ودمَّرت مساء أمس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي من مطار صنعاء، كما تمكنت الدفاعت الجوية الملكية من تدمير صاروخيين باليستيين أطلقا تجاه الرياض وخميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار -ولله الحمد-.

وبيَّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قِبل الميليشيا الحوثية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، وينتهك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.