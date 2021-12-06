الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

التحالف ينشر فيديو لحظة تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي

التحالف ينشر فيديو لحظة تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي
لقطات لاعتراض طائرتين مسيرتين حوثية أطلقت تجاه المملكة
0

تواصل- فريق التحرير:

نشر التحالف  لقطات لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين حوثية أطلقت تجاه المملكة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، صرّح بأن قوات الدفاع الجوي الملكي، اعترضت ودمَّرت مساء أمس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي من مطار صنعاء، كما تمكنت الدفاعت الجوية الملكية من تدمير صاروخيين باليستيين أطلقا تجاه الرياض وخميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار -ولله الحمد-.

وبيَّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قِبل الميليشيا الحوثية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، وينتهك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.

مواد ذات صلة

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء

تدمير صاروخ باتجاه خميس مشيط وطائرة انطلقت من مطار صنعاء

تدمير صاروخ باتجاه خميس مشيط وطائرة انطلقت من مطار صنعاء

عمرها 33 عاما.. وثيقة تاريخية توثق عمق العلاقات بين المملكة وسلطنة عمان

عمرها 33 عاما.. وثيقة تاريخية توثق عمق العلاقات بين المملكة وسلطنة عمان

مشروعات واعدة.. توقيع 13 مذكرة  تفاهم بين المملكة وسلطنة عمان

مشروعات واعدة.. توقيع 13 مذكرة  تفاهم بين المملكة وسلطنة عمان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>