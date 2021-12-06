وقائع تفضح مليشيا الحوثي.. تحويل المحاكم إلى أوكار للسلاح

تواصل- فريق التحرير

كشف وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة عن الدور التخريبي الذي تقوده مليشيا الحوثي الإرهابية، والذي أثر على نواحي القضاء وأسهم بشكل مباشر في تدمير مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القضائية.

وأضاف في كلمة اليمن التي ألقاها في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المنعقد اليوم الإثنين، في القاهرة أن ميليشيات الحوثي حولت مقرات بعض المحاكم إلى أوكارا للسلاح.

وأكد أن المليشيا قامت بتعين أشخاص سلاليين أخذوا دورات في إيران ولم تكتف بذلك بل استخدمت القضاء كمنصة لتصفية خصومها.

وأوضح العارضة أن اليمن تمر بظروف وأوضاع اقتصادية وأمنية صعبة جراء ما أحدثته تأثيرات الانقلاب التي قامت به مليشيات الحوثي على الدولة والسيطرة على مؤسساتها ومصادرة إمكانياتها ومن ضمنها وزارة العدل.

وشدد في حديثه: ” أنه لن ينسى العالم جريمة إعدام تسعة مدنيين بينهم قاصر في صنعاء في سبتمبر الماضي 2021 .. وأن الانقلاب العسكري الذي قادته مليشيا الحوثي رافقه انقلاب قضائي عبر تشكيل ما يسمى بالمنظمة العدلية”.