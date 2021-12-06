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دراسة تكشف عن مفاجأة بشأن طريقة انتقال «أوميكرون»

دراسة تكشف عن مفاجأة بشأن طريقة انتقال «أوميكرون»
دول أوربية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الصحة في هونج كونج، أن هناك احتمالية لانتقال المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، عن طريق الهواء.

وأكدت أن المتحور الجديد، أصاب شخصين في أحد فنادق، محصنين بالكامل، وتم نقلهما إلى الحجر الصحي.

فيما أثارت دراسة جديدة مخاوف بشأن انتشار المتحور، على الرغم من الحجر الصحي، وذلك بعد تسجيل مصابين مطعمان بالكامل، مؤكدة أن انتقال المتحور قد تم بين غرفتين، وهو ما شدد المخاوف التي أثارها خبراء الرعاية الصحية، بشأن الانتقال السريع للوباء، وفق “العربية”.

وأوضح مختصون، أنهم أبلغوا اكتشاف إصابة في مسافر دون أعراض، وتم تطعيمه بالكامل، في فندق خاضع للحجر الصحي في هونج كونج، فيما رصدت الحالة الثانية لآخر كامل التطعيم أيضًا، وكان يقيم في غرفة عبر الممر ذاته للمريض الأول المصاب، مما يشير إلى انتقال العدوى على الرغم من احتياطات الحجر الصحي الصارمة.

يأتي هذا بعدما نقلت لقطات تلفزيونية من دائرة مغلقة، أن كلا المصابين لم يغادرا غرفهما ولم يكن لديهما أي اتصال، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية انتقال الفيروس، من شخص إلى آخر عبر الوسط المحمول جواً.

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