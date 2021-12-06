لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وتقنية شاغرة في «STC»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الإتصالات السعودية (STC)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف “إدارية و تقنية و هندسية” لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات، في المركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مشرف تصميم الهيكل التنظيمي
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
2- مشرف الالتزام التنظيمي التجاري
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
3- كبير محلل مدفوعات.
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
4- كبير أخصائي خدمات عمليات العملاء.
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
5- كبير أخصائيي تحليل أعمال أول.
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (اقتصاد، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
6- مشرف تسويق.
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (تسويق، علاقات عامة، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
7- مشرف إعلام.
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، علاقات عامة، إعلام) أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
8- أخصائي إعلام.
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، علاقات عامة، إعلام) أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
* بالإضافة لعدة وظائف أخرى إدارية، تقنية، هندسية متاحة عبر بوابة التوظيف.
طريقة التقديم:
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (STC):
– رابط التقديم:
(اضغط هنا)