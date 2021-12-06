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لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وتقنية شاغرة في «STC»

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وتقنية شاغرة في «STC»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الإتصالات السعودية (STC)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف “إدارية و تقنية و هندسية” لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات، في المركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مشرف تصميم الهيكل التنظيمي

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

2- مشرف الالتزام التنظيمي التجاري

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

3- كبير محلل مدفوعات.

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

4- كبير أخصائي خدمات عمليات العملاء.

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

5- كبير أخصائيي تحليل أعمال أول.

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (اقتصاد، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

6- مشرف تسويق.

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (تسويق، علاقات عامة، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

7- مشرف إعلام.

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، علاقات عامة، إعلام) أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

8- أخصائي إعلام.

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، علاقات عامة، إعلام) أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

* بالإضافة لعدة وظائف أخرى إدارية، تقنية، هندسية متاحة عبر بوابة التوظيف.

طريقة التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (STC):

– رابط التقديم:

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