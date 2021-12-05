بدون خبرة.. مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

تواصل- فريق التحرير:
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بعدة مجالات، بمدينة الظهران، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مساعد تحليل الأعمال.
(Associate Business Analyst)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة (إدارة الأعمال ، المحاسبة ، الإدارة ، الإحصاء).
– لا يشترط الخبرة المسبقة، (0 – 5 ) سنوات في مجال ذي صلة.
– مهارات إدارة الوقت.
– مهارات ممتازة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
ملخص المهام الوظيفية:
– المشاركة في تطوير وتنفيذ الأداء التشغيلي للأعمال وإجراء مراجعات تحليل أداء منتظمة لضمان مراقبة أهداف المنظمة.
– المساعدة في تنسيق خطط تشغيل الأعمال وفقا للميزانية والموارد المتاحة حسب الحاجة من قبل المنظمة.
– أداء مجموعة متنوعة من وظائف الدعم المهني والإداري في مجال الميزانيات وتحليل التكاليف وتحليل الاستقصاء والتخطيط.
– المساعدة في إعداد تقارير الإدارات مثل خطط الأعمال والتقارير ذات الصلة.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم:
(اضغط هنا)