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بدون خبرة.. مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

بدون خبرة.. مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بعدة مجالات، بمدينة الظهران، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسمى الوظيفي:

– مساعد تحليل الأعمال.

(Associate Business Analyst)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة (إدارة الأعمال ، المحاسبة ، الإدارة ، الإحصاء).

– لا يشترط الخبرة المسبقة، (0 – 5 ) سنوات في مجال ذي صلة.

– مهارات إدارة الوقت.

– مهارات ممتازة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

ملخص المهام الوظيفية:

– المشاركة في تطوير وتنفيذ الأداء التشغيلي للأعمال وإجراء مراجعات تحليل أداء منتظمة لضمان مراقبة أهداف المنظمة.

– المساعدة في تنسيق خطط تشغيل الأعمال وفقا للميزانية والموارد المتاحة حسب الحاجة من قبل المنظمة.

– أداء مجموعة متنوعة من وظائف الدعم المهني والإداري في مجال الميزانيات وتحليل التكاليف وتحليل الاستقصاء والتخطيط.

– المساعدة في إعداد تقارير الإدارات مثل خطط الأعمال والتقارير ذات الصلة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم:

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