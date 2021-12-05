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«فاوتشي» يكشف مفاجأة سارة عن متحور أوميكرون

«فاوتشي» يكشف مفاجأة سارة عن متحور أوميكرون
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أن البحوث لم تثبت بعد أن متحور “أوميكرون”، أخطر من فيروس كورونا.

وقال فاوتشي، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “حتى الآن، لا يبدو أن متحور (أوميكرون) يحمل مسارا خطيرا للغاية للمرض، وأنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات محددة”.

وتابع : “الولايات المتحدة تأمل في رفع حظر السفر المفروض على دول جنوب إفريقيا بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا في إطار زمني معقول”.

تعليق الرحلات مع عدة دول إفريقية

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، تعليق الرحلات الجوية القادمة من عدة دول أفريقية حتى الآن، وذلك لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي بالمملكة.

كما جاء تعليق الرحلات الجوية، بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (أوميكرون) في عدد من الدول.

وقد وصل عدد الدول التي علّقت المملكة السفر منها وإليها بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون إلى 14 دول حتى الآن، جاءت كالتالي:

– جنوب أفريقيا
– ناميبيا
– بوتسوانا
– زيمبابوي
– موزمبيق
– ليسوتو
– إسواتيني
– مالاوي
– زامبيا
– مدغشقر
– أنغولا
– سيشل
– موريشيوس
– جزر القمر

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