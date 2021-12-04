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قرار مفاجئ.. دولة خليجية تعلن حظر دخول سفن بضائع من وإلى الاحتلال

قرار مفاجئ.. دولة خليجية تعلن حظر دخول سفن بضائع من وإلى الاحتلال
سفن بضائع تمنع من دولة الاحتلال
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الأشغال والدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، قرارا بحظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى دولة الاحتلال.

وحظر القرار على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 3 و2 و4 من المرسوم الأميري الصادر في 1959/5/26 الخاص بمقاطعة البضائع التابعة للاحتلال، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ويشمل الحظر كل السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى الاحتلال، أو إلى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية.

وشدد القرار على المعنيين في وزارة المواصلات ضرورة إحالة كل ما يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى سلطات التحقيق المختصة للتصرف.

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