بدون إبرة.. اكتشاف لقاح جديد من 3 جرعات ضد كورونا في هذه الدولة

تواصل – وكالات:

أعلنت الهند عن عقار Covaxin والذي يعد أول لقاح محلي ضد فيروس كورونا COVID-19 ، والآن اللقاح الأصلي الثاني الذي سيكون متاحًا قريبًا في سبع ولايات هندية، وهو لقاح ZyCoV-D بدون أبره للشباب أيضا.

وسيتم إعطاء اللقاح للبالغين فقط حتى يتمكن من تعزيز قدرته على الإنتاج، ليشمل المراهقين أيضًا، وفقا لموقع timesofindia .

وأوضح الدكتور سانديب باتيل، رئيس أخصائيي العناية المركزة، مستشفى فورتيس، سيكون ZyCoV-D لقاحًا بدون إبرة سيتم إعطاؤه باستخدام جهاز خالٍ من الإبر بدلاً من المحاقن التقليدية، هو لقاح من ثلاث جرعات، يجب أخذ جرعتين الثانية والثالثة بعد 28 و 56 يومًا من الأولى.

وأضاف أن ZyCoV- هو أول لقاح مرشح COVID-19 تم تطويره على منصة DNA البلازميد ليتم تقديمه تجاريًا في أي مكان في العالم، لفهم ماهية لقاح DNA-PLASMID ، نحتاج إلى فهم أن معظم اللقاحات تُصنع باستخدام شكل ضعيف أو مقتول من العامل المعدي.

وتابع أنه في هذه الحالة ، تُستخدم قطعة من الحمض النووي تحتوي على جينات المستضدات للحقن في الجسم، وهذا يساعد الجسم على تعلم كيفية الاستجابة ضد المستضد، لذلك عندما يهاجم العامل المستضد، يمكن للجسم بعد ذلك إنتاج أجسام مضادة محددة لمكافحة كورونا COVID.