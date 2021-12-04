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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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براتب 9 آلاف ريال.. غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض

براتب 9 آلاف ريال.. غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت غرفة المدينة المنورة (منصة التوطين) بالتعاون مع مركز علم الأحجار للتدريب عن توفر فرصة تدريب مجانية منتهية بالتوظيف حسب الكفاءة، بمدينة الرياض – وذلك لتأهيل موظفين للبيع في محلات الذهب والمجوهرات وتنتهي بالتوظيف حسب الكفاءة والالتزام بالدورة التدريبية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المتطلبات:

– شهادة الدبلوم فما فوق.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– لا يشترط لغة إنجليزية.

نطاق الراتب:

– راتب شهري من 5,000 إلى 9,000 ريال.

آخر موعد للتقديم:

– الجمعة 31 ديسمبر 2021م

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على كافة التفاصيل والشروط عبر منصة التوطين لغرفة المدينة المنورةاضغط هنا:

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