براتب 9 آلاف ريال.. غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض

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أعلنت غرفة المدينة المنورة (منصة التوطين) بالتعاون مع مركز علم الأحجار للتدريب عن توفر فرصة تدريب مجانية منتهية بالتوظيف حسب الكفاءة، بمدينة الرياض – وذلك لتأهيل موظفين للبيع في محلات الذهب والمجوهرات وتنتهي بالتوظيف حسب الكفاءة والالتزام بالدورة التدريبية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المتطلبات:
– شهادة الدبلوم فما فوق.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– لا يشترط لغة إنجليزية.
نطاق الراتب:
– راتب شهري من 5,000 إلى 9,000 ريال.
آخر موعد للتقديم:
– الجمعة 31 ديسمبر 2021م
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على كافة التفاصيل والشروط عبر منصة التوطين لغرفة المدينة المنورةاضغط هنا: