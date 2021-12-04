وسط مخاوف.. “أوميكرون” يدفع دولة اوروبية لاتخاذ هذه الإجراءات

تواصل – وكالات:

أعلنت حكومة إيرلندا أنها ستطبق قيودًا جديدةً صارمةً على قطاع الضيافة والزيارات العائلية، لخفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وسط مخاوف من أن يفرض المتحور الجديد “أوميكرون” ضغطًا أكثر على القطاع الصحي.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في كلمة متلفزة: إنه بموجب الإجراءات الجديدة التي ستسري ابتداءً من الثلاثاء القادم، وتستمر حتى التاسع من يناير، ستعمل الأماكن المغلقة بنصف طاقة استيعابها، وفق “روسيا اليوم”.

وأضاف أن الأماكن، التي خضعت لمستويات متعددة من القيود منذ بدء الجائحة لن تستقبل أكثر من 6 أفراد، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين ألا يستقبلوا في منازلهم زوارًا، حفاظًا على سلامة الجميع.

وتسجل البلاد منذ بداية نوفمبر، إصابات تقترب أعدادها من الأرقام القياسية.