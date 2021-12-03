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هل يوجد تغيير في ضوابط وبروتوكولات العمرة؟.. «الحج» توضح

هل يوجد تغيير في ضوابط وبروتوكولات العمرة؟.. «الحج» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، عدم وجود تغيير في الضوابط والبروتوكولات الصحية المتبعة، مؤكدة أن الشرط الأساسي لتصريح دخول الحرمين، هو استكمال جرعات لقاح كورونا.

وأوضح وكيل الوزارة لمساعدة الحجاج والمعتمرين، هشام سعيد، أنه حتى اللحظة لا يوجد أي تغير في البروتوكولات، والاشترطات، والضوابط الصحىة التي تتبعها الوزارة، مؤكدًا أن الشرط الأساسي لمنح تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة من خلال تطبيق “اعتمرنا” أو “توكلنا”، هو استكمال جرعات لقاح فيروس كورونا، التي تعتبر خط الدفاع الأول ضد أي متحورات للفيروس المستجد.

وأكد سعيد في تصريحات لـ”الإخبارية” أنه حتى الآن البروتوكولات الصحية والإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة، مستمرة لجميع المعتمرين والمصلين سواء من داخل المملكة أو من خارجها.

 

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