على مدار الساعة.. 70 فرقة و500 جهاز آلي لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية

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كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عمليات التعقيم بـ (70) فرقة تعمل على مدار الساعة لتعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة الأستاذ حسن بركات السويهري أنه تم تجهيز ( 70 ) فرقة تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه مستخدمين أكثر من 30 ألف لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأضاف: تم تكثيف جولات الربوتات الذكية وأجهزة البايوكير -وأيضا- تم توزيع أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة و عالية الجودة وتعمل بخاصية عدم التلامس في عامة البيت العتيق و تم تخصيص كونترات خاصة لتأمين الكمامات البديلة لقاصدي بيت الله حيث يتم توزيع أكثر من 30 ألف كمامة يومياً .

واختتم السويهري حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.