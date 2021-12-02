الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

على مدار الساعة.. 70 فرقة و500 جهاز آلي لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية

على مدار الساعة.. 70 فرقة و500 جهاز آلي لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية
0

تواصل – فريق التحرير:

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عمليات التعقيم بـ (70) فرقة تعمل على مدار الساعة لتعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة الأستاذ حسن بركات السويهري أنه تم تجهيز ( 70 ) فرقة تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه مستخدمين أكثر من 30 ألف لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأضاف: تم تكثيف جولات الربوتات الذكية وأجهزة البايوكير -وأيضا- تم توزيع أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة و عالية الجودة وتعمل بخاصية عدم التلامس في عامة البيت العتيق و تم تخصيص كونترات خاصة لتأمين الكمامات البديلة لقاصدي بيت الله حيث يتم توزيع أكثر من 30 ألف كمامة يومياً .

واختتم السويهري حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

 

 

مواد ذات صلة

لمواجهة «كورونا» وتحوراته.. «السديس» يوجه بتكثيف الإجراءات الاحترازية في الحرمين

لمواجهة «كورونا» وتحوراته.. «السديس» يوجه بتكثيف الإجراءات الاحترازية في الحرمين

لهذا السبب.. «شؤون الحرمين» تفحص أجهزة الشبكة اللاسلكية في المسجد الحرام

لهذا السبب.. «شؤون الحرمين» تفحص أجهزة الشبكة اللاسلكية في المسجد الحرام

بالفيديو.. مشهد مهيب من الحرم المكي بعد إتاحة الطواف لغير المعتمرين

بالفيديو.. مشهد مهيب من الحرم المكي بعد إتاحة الطواف لغير المعتمرين

لخدمة المعتمرين.. تخصيص مصلى مجهز وإنشاء عيادة افتراضية بالمسجد الحرام

لخدمة المعتمرين.. تخصيص مصلى مجهز وإنشاء عيادة افتراضية بالمسجد الحرام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>