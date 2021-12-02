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تنفيذ القصاص في الباكستاني «سيد ياسر».. ارتكب هذه الجريمة

تنفيذ القصاص في الباكستاني «سيد ياسر».. ارتكب هذه الجريمة
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمدينة الرياض ، فيما يلي نصه :
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / سيد ياسر علي – باكستاني الجنسية – على قتل/ عبدالرحمن محمد عباس – باكستاني الجنسية – وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بإرتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية, صدر بحقه صك يقضي بثبوت مانسب إليه والحكم بقتله قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ سيد ياسر علي اليوم الخميس 27 / 4 / 1443هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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