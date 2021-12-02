وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وأمنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الابتدائية والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة رضايات المحدودة، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف اسقبال.

– مشغل معدات ثقيلة (عدد 3 وظائف).

– فني بث تلفزيوني.

– حارس أمن.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)